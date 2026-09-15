Lakhimpur Kheri News: रेलवे पुल पर बाइक हुई अनियंत्रित, नहर में गिरकर युवक लापता
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 15 Sep 2026 11:35 PM IST
विज्ञापन
निघासन (खीरी)। पढ़ुआ थाना क्षेत्र के गांव मंझरा पूरब में मंगलवार को मैलानी-नानपारा रेल लाइन पर शारदा नहर के रेलवे पुल से गुजरते समय बाइक अनियंत्रित हो गई। बाइक समेत युवक नहर में गिर गया और गहरे पानी में लापता हो गया। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश शुरू कराई।
तिकुनिया कोतवाली क्षेत्र के राजूनगर खैरटिया गांव निवासी रामकिशुन का 19 वर्षीय पुत्र सूरज राजभर मंगलवार को बाइक से घर से निकला था। बताया गया कि मंझरा पूरब के पास शारदा नहर के रेलवे पुल से गुजरते समय बाइक अनियंत्रित हो गई। इससे सूरज बाइक समेत नहर में जा गिरा।
हादसा देख आसपास मौजूद लोगों ने डायल 112 और पढ़ुआ पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की निगरानी में गोताखोरों ने नहर में युवक की तलाश शुरू की। काफी प्रयास के बाद नहर से बाइक बरामद कर ली गई, लेकिन सूरज का पता नहीं चल सका। देर शाम तक युवक की तलाश जारी थी।
विज्ञापन
-- -- -- -- -- --
मामला संज्ञान में आया है। युवक की तलाश की जा रही है। बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर गिरने की बात सामने आ रही है।
-शिवम कुमार, सीओ निघासन
विज्ञापन
तिकुनिया कोतवाली क्षेत्र के राजूनगर खैरटिया गांव निवासी रामकिशुन का 19 वर्षीय पुत्र सूरज राजभर मंगलवार को बाइक से घर से निकला था। बताया गया कि मंझरा पूरब के पास शारदा नहर के रेलवे पुल से गुजरते समय बाइक अनियंत्रित हो गई। इससे सूरज बाइक समेत नहर में जा गिरा।
विज्ञापन
हादसा देख आसपास मौजूद लोगों ने डायल 112 और पढ़ुआ पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की निगरानी में गोताखोरों ने नहर में युवक की तलाश शुरू की। काफी प्रयास के बाद नहर से बाइक बरामद कर ली गई, लेकिन सूरज का पता नहीं चल सका। देर शाम तक युवक की तलाश जारी थी।
विज्ञापन
मामला संज्ञान में आया है। युवक की तलाश की जा रही है। बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर गिरने की बात सामने आ रही है।
-शिवम कुमार, सीओ निघासन