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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Bike goes out of control on railway bridge, youth falls into canal and goes missing

Lakhimpur Kheri News: रेलवे पुल पर बाइक हुई अनियंत्रित, नहर में गिरकर युवक लापता

Tue, 15 Sep 2026 11:35 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 15 Sep 2026 11:35 PM IST
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Bike goes out of control on railway bridge, youth falls into canal and goes missing
पढ़ुआ के मंझरा पूरब रेलवे पुल के पास मौजूद पुलिस और भीड़। स्रोत : पुलिस
निघासन (खीरी)। पढ़ुआ थाना क्षेत्र के गांव मंझरा पूरब में मंगलवार को मैलानी-नानपारा रेल लाइन पर शारदा नहर के रेलवे पुल से गुजरते समय बाइक अनियंत्रित हो गई। बाइक समेत युवक नहर में गिर गया और गहरे पानी में लापता हो गया। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश शुरू कराई।
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तिकुनिया कोतवाली क्षेत्र के राजूनगर खैरटिया गांव निवासी रामकिशुन का 19 वर्षीय पुत्र सूरज राजभर मंगलवार को बाइक से घर से निकला था। बताया गया कि मंझरा पूरब के पास शारदा नहर के रेलवे पुल से गुजरते समय बाइक अनियंत्रित हो गई। इससे सूरज बाइक समेत नहर में जा गिरा।
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हादसा देख आसपास मौजूद लोगों ने डायल 112 और पढ़ुआ पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की निगरानी में गोताखोरों ने नहर में युवक की तलाश शुरू की। काफी प्रयास के बाद नहर से बाइक बरामद कर ली गई, लेकिन सूरज का पता नहीं चल सका। देर शाम तक युवक की तलाश जारी थी।
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मामला संज्ञान में आया है। युवक की तलाश की जा रही है। बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर गिरने की बात सामने आ रही है।
-शिवम कुमार, सीओ निघासन
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