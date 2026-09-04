Lakhimpur Kheri News: सुक्खनपुरवा संपर्क मार्ग निर्माण को मिली मंजूरी, 1.10 किमी सड़क पर खर्च होंगे 1.30 करोड़

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लंबे समय से ग्रामीण संपर्क मार्ग के निर्माण की मांग कर रहे थे। लोक निर्माण विभाग खंड तृतीय के अधिशाषी अभियंता अनिल यादव के अनुसार, निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद बारिश का मौसम समाप्त होते ही निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। सड़क बनने से ग्रामीणों के साथ किसानों को भी अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी।किसान हरीश पांडेय ने बताया कि सड़क बनने से खेतों तक ट्रैक्टर और अन्य कृषि वाहनों के पहुंचने में आसानी होगी। खराब रास्ते के कारण वाहनों में होने वाली टूट-फूट और अतिरिक्त खर्च से किसानों को राहत मिलेगी। किसान रमेश चंद्र तिवारी ने बताया कि मार्ग लंबे समय से खराब होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। सड़क बनने से गांव के लोगों और किसानों दोनों को लाभ मिलेगा।