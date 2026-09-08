Lakhimpur Kheri News: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का बढ़ा मानदेय, मिला सम्मान

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कलक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा गया। विधायक योगेश वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता व राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता ने कार्यक्रम को संबोधित किया।कार्यक्रम में डीएम अंजनी कुमार सिंह और अभिषेक कुमार ने हाईस्कूल की हृदयांशी सक्सेना, अनुराधा मिश्रा, समीक्षा भारती, दीपिका सिंह तथा इंटर की तेजस्वी नारायण शर्मा, आर्या त्रिपाठी, उम्मे हानी और लक्ष्मी कश्यप को पांच-पांच हजार रुपये के चेक दिए। मातृ वंदना की पांच लाभार्थियों को पांच-पांच हजार रुपये के स्वीकृति-पत्र और पांच गर्भवती महिलाओं को पोषाहार किट दी गईं। पांच शिशुओं का अन्नप्राशन कराया गया।निघासन में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने समारोह का सीधा प्रसारण दिखाया। खंड शिक्षा अधिकारी धर्मेश कुमार यादव, सीडीपीओ निघासन नागमणि मिश्रा और सीडीपीओ रमियाबेहड़ प्रियंका मौजूद रहीं। विकास खंड पलिया के सभागार में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग तथा महिला कल्याण विभाग के सम्मान समारोह का सजीव प्रसारण देखा गया। विधायक रोमी साहनी ने लाभार्थी महिलाओं को पुष्टाहार की टोकरियां और प्रमाणपत्र भेंट किए।