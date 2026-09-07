Lakhimpur Kheri News: आधार ने अटका दिया रोडवेज बसों में बुजुर्ग महिलाओं का मुफ्त सफर

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उम्र की स्पष्ट पुष्टि न होने पर परिचालक भी असमंजस में पड़ रहे हैं। ऐसे में कई मामलों में टिकट बनाना पड़ रहा है। लखीमपुर, गोला, सीतापुर, शाहजहांपुर आदि डिपो की बसों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। कई बुजुर्ग महिलाओं के आधार कार्ड पर जन्मतिथि दर्ज नहीं है।ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ आधार कार्ड में जन्मतिथि के स्थान पर केवल उम्र या जन्म वर्ष दर्ज है। वहीं, कुछ आधार कार्ड में जन्मतिथि का विवरण ही उपलब्ध नहीं है।शासन ने 30 अगस्त से 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी है। यात्रा के दौरान उम्र की पुष्टि के लिए आधार कार्ड मान्य है। ऐसे में आधार में जन्मतिथि न होने पर परिचालकों के सामने उनकी वास्तविक उम्र के सत्यापन को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है।सीतापुर डिपो के परिचालक संतोष ने बताया कि कई बुजुर्ग महिलाएं उम्रदराज दिखाई देती हैं, लेकिन उनके पास ऐसा दस्तावेज नहीं होता, जिससे 60 वर्ष की उम्र पूरी होने की स्पष्ट पुष्टि हो सके। शाहजहांपुर डिपो के परिचालक सुरेश सिंह ने बताया कि उम्र का सत्यापन किए बिना मुफ्त यात्रा की अनुमति देना हमारे लिए जोखिम भरा है।आरएम गौरव वर्मा ने बताया कि इस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। ऐसे में आधार संशोधन से जन्मतिथि पूरी लिखा लें, ताकि आगे दिक्कत न हो।