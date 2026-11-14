Lakhimpur Kheri News: जमीन अपने नाम कराने की जिद में जहर लेकर टावर पर चढ़ा युवक

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तेजबहादुर का बड़ा बेटा राजू यादव है। उसका पिता और चार भाइयों से जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इसी मामले में उसने बृहस्पतिवार शाम सिंगाही पुलिस को प्रार्थना पत्र भी दिया था। शुक्रवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे वह टावर पर चढ़ गया।वीडियो में राजू ने पुलिस और राजस्व विभाग पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया। उसका कहना था कि पिता जमीन बेच रहे हैं, जबकि उसके परिवार में दो बच्चे हैं और बड़ी बेटी शादी योग्य है। इसके बावजूद उसे परिवार का सहयोग नहीं मिल रहा है। उसने नौरंगाबाद क्षेत्र के लेखपाल के मुंशी पर जमीन संबंधी काम कराने के नाम पर 20 हजार रुपये लेने और इसके बाद फोन न उठाने व काम न कराने का आरोप भी लगाया।सूचना पर सिंगाही पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने उसे नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़ा रहा। करीब साढ़े तीन घंटे बाद तहसीलदार देवेंद्र मणि त्रिपाठी मौके पर पहुंचे। उनके समझाने और पिता की ओर से जमीन देने का आश्वासन मिलने पर राजू अपराह्न करीब पौने चार बजे नीचे उतर आया। इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही।बताया जाता है कि इसी विवाद को लेकर राजू 17 जून को भी मोबाइल टावर पर चढ़ गया था। उस समय भी अधिकारियों ने उसे समझाकर नीचे उतारा और विवाद सुलझाने का आश्वासन दिया था, लेकिन मामला नहीं सुलझ सका।एसडीएम भावना विमल ने बताया कि तहसीलदार देवेंद्र मणि त्रिपाठी को मौके पर भेजा गया था। राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही सामने आने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।