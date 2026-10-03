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Lakhimpur Kheri News: घर में झांकने का आरोप लगा युवक और उसके पिता की पिटाई

Sat, 03 Oct 2026 11:48 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 03 Oct 2026 11:48 PM IST
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A young man and his father were beaten up for allegedly peeping into a house
तरसेम सिंह। स्रोत: परिजन - फोटो : सांकेतिक
उचौलिया। नई बस्ती रूरा में घर में झांकने का आरोप लगाकर शुक्रवार शाम पिता-पुत्र को रास्ते में रोककर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। मारपीट में वृद्ध का सिर फट गया और पैरों में चोटें आई हैं।
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नई बस्ती रूरा निवासी तरसेम सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शुक्रवार शाम करीब सात बजे वह बेटे हरमन के साथ घर जा रहा था। रास्ते में जसवंत सिंह उर्फ जस्सा नेता निवासी नई बस्ती रूरा ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि जसवंत ने अपने दोनों बेटों संदीप सिंह उर्फ सोनू और तेजेंद्र सिंह के साथ मिलकर पिता-पुत्र से मारपीट शुरू कर दी। सिर और पैरों पर हमला कर तरसेम और हरमन को घायल कर दिया। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी।
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घटना के बाद परिजन दोनों घायलों को सीएचसी पसगवां ले गए। सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।
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