Lakhimpur Kheri News: घर में झांकने का आरोप लगा युवक और उसके पिता की पिटाई

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नई बस्ती रूरा निवासी तरसेम सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शुक्रवार शाम करीब सात बजे वह बेटे हरमन के साथ घर जा रहा था। रास्ते में जसवंत सिंह उर्फ जस्सा नेता निवासी नई बस्ती रूरा ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि जसवंत ने अपने दोनों बेटों संदीप सिंह उर्फ सोनू और तेजेंद्र सिंह के साथ मिलकर पिता-पुत्र से मारपीट शुरू कर दी। सिर और पैरों पर हमला कर तरसेम और हरमन को घायल कर दिया। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी।घटना के बाद परिजन दोनों घायलों को सीएचसी पसगवां ले गए। सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।