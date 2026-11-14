Lakhimpur Kheri News: आटा मिल के गोदाम में आग से खाली बोरियों का स्टॉक राख

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दोपहर में कर्मचारी लंच के बाद आराम कर रहे थे। इसी दौरान गोदाम से धुआं उठता देख उन्हें आग लगने की जानकारी हुई। गोदाम बंद होने के कारण आग अंदर ही अंदर फैलकर विकराल हो गई। लपटें और धुएं का गुबार देखकर आसपास अफरा-तफरी मच गई।सूचना पर प्रभारी निरीक्षक अखिलेश गंगवार पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। मितौली, गोला और लखीमपुर के अग्निशमन केंद्रों को सूचना दी गई। करीब डेढ़ घंटे बाद मितौली से दमकल वाहन पहुंचा, लेकिन आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। लगभग ढाई घंटे बाद गोला फायर स्टेशन से बड़ा दमकल वाहन पहुंचा, जिसके बाद आग बुझाई जा सकी।कर्मचारियों के मुताबिक, गोदाम के एक हिस्से में खाली बोरियों का स्टॉक और दूसरे में गेहूं रखा था। बोरियों का पूरा स्टॉक जल गया। स्थानीय लोगों ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई है, हालांकि कारण स्पष्ट नहीं है।सीओ मितौली यादवेंद्र यादव ने बताया कि पुलिस ने आसपास के फायर स्टेशनों से संपर्क कर दमकल वाहन बुलाए। आग पर काबू पा लिया गया है। नुकसान का आकलन और मामले की जांच की जा रही है।