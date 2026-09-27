Lakhimpur Kheri News: चकबंदी की प्रक्रिया से 13 मजदूर बस्तियों पर उजड़ने का खतरा

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ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि पटिहन में करीब 42 वर्षों से चकबंदी प्रक्रिया चल रही है। वर्ष 2023 में इसे धारा 52 के तहत तहसील को हस्तांतरित किया गया। ग्राम पंचायत बड़ी होने के कारण मुसाफिरनगर, इंदिरा आवास कॉलोनी, खुशीरपुर, अंबेडकरनगर, देवरी, नयागांव, राजाटापर और अतरनगर समेत करीब 13 मजदूर मजरे हैं। मुसाफिरनगर के कई गाटों पर वर्ष 1985 से लोग बसे हैं। अंबेडकरनगर में करीब 30 वर्षों से विद्यालय भी संचालित है। इंदिरा आवास कॉलोनी के कई गाटों पर भी लंबे समय से आबादी है।ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि अंतिम अभिलेख तैयार करते समय वर्ष 2021-22 में इन आबाद बस्तियों को चक में शामिल कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि नदी, नाला, बाग, सड़क और आबादी की भूमि को नियमानुसार अलग रखते हुए सीएच-18 में दर्ज किया जाना चाहिए था। कई गाटे आबादी भूमि में दर्ज होने के बावजूद उन पर भी चक बना दिए गए।ग्रामीणों ने विधायक रोमी साहनी से मुख्यमंत्री को मामले से अवगत कराने, विभागीय जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।