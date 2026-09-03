Kushinagar News: मछली पकड़ते समय युवक डूबा, मौत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:35 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:35 AM IST
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दुदही। विशुनपुरा क्षेत्र के बांसगांव बैरिया गांव के सामने बांसी नदी में मछली पकड़ने गया युवक बुधवार को नदी में डूब गया। नदी के किनारे मौजूद बड़ा भाई शोर मचाते हुए उसे बचाने नदी में कूद गया। युवक को उसके भाई ने काफी मशक्कत के बाद निकाला लेकिन तब तक मौत हो चुकी थी।
इसकी जानकारी होने पर गांव वालों की भीड़ जुट गई। सूचना पर आई पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया।
बांस गांव घुरपट्टी निवासी शंकर के दो पुत्र छट्ठू (40) और सुखल (38) बुधवार को दिन में 11 बजे जाल लेकर नदी में मछली पकड़ने निकले। करीब 12 बजे बैरिया टोला के पास छोटा भाई सुखल बांसी नदी में घुस कर जाल फेंका। जाल खींच कर बड़े भाई को दिया। छट्ठू जाल से मछलियां निकालने लगा।
दूसरा जाल निकालते समय गया सुखल पानी में चला गया और डूब गया। सुखल को डूबते देख छट्ठू ने शोर मचाया और खुद नदी में छलांग लगा दी। उसने सुखल को बाहर निकाला तो उसकी मौत हो चुकी थी।
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सुखल की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सुखल मछलियां पकड़ कर मेहनत मजदूरी करके परिवार चलाता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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इसकी जानकारी होने पर गांव वालों की भीड़ जुट गई। सूचना पर आई पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया।
बांस गांव घुरपट्टी निवासी शंकर के दो पुत्र छट्ठू (40) और सुखल (38) बुधवार को दिन में 11 बजे जाल लेकर नदी में मछली पकड़ने निकले। करीब 12 बजे बैरिया टोला के पास छोटा भाई सुखल बांसी नदी में घुस कर जाल फेंका। जाल खींच कर बड़े भाई को दिया। छट्ठू जाल से मछलियां निकालने लगा।
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दूसरा जाल निकालते समय गया सुखल पानी में चला गया और डूब गया। सुखल को डूबते देख छट्ठू ने शोर मचाया और खुद नदी में छलांग लगा दी। उसने सुखल को बाहर निकाला तो उसकी मौत हो चुकी थी।
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सुखल की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सुखल मछलियां पकड़ कर मेहनत मजदूरी करके परिवार चलाता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।