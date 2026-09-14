Kushinagar News: भीड़ में महिला का मंगलसूत्र उड़ाया, वारदात सीसीटीवी में कैद

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थाना क्षेत्र के अहिरौली बाजार के कौशल कुमार जायसवाल ने तहरीर में बताया कि चार सितंबर की रात उनकी पत्नी सुमन जायसवाल के साथ वार्ड नंबर 24 स्थित हरे कृष्ण प्रचार केंद्र के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम में काफी भीड़ थी। इसी दौरान किसी ने पत्नी के गले से मंगलसूत्र उड़ा लिया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद घर पहुंचने पर सुमन को मंगलसूत्र गायब होने की जानकारी हुई।परिजन दोबारा कार्यक्रम स्थल पहुंचे और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में भीड़ के बीच एक संदिग्ध महिला पीड़िता के आसपास घूमती दिखाई दी। फुटेज देखने के बाद परिजनों को मंगलसूत्र चोरी होने की पुष्टि हुई। थानाध्यक्ष इत्यानंद पांडेय ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान और उसकी तलाश में जुटी है।