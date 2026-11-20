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बुधवार रात हुई घटना में दूसरे पक्ष का एक युवक भी घायल हुआ। पुलिस ने किशोरी की मां की तहरीर पर पांच लोगों के खिलाफ छेड़खानी और हत्या के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।किशोरी और उसकी मां के अनुसार, किशोरी गांव से खड्डा कस्बे के एक निजी संस्थान में पढ़ने जाती है। आरोप है कि करीब छह महीने से कस्बे के कुछ युवक रास्ते में उसे रोककर अश्लील बातें करते थे। वे मोबाइल नंबर देकर बातचीत करने का दबाव बनाते थे और मना करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते थे। किशोरी ने इसकी जानकारी कई बार अपनी मां को दी। मां का कहना है कि उन्होंने दो बार आरोपियों के घर जाकर शिकायत भी की, लेकिन उनकी हरकतें बंद नहीं हुईं।आरोप है कि दो दिन पहले भी स्कूल जाते समय युवकों ने किशोरी को रोककर मोबाइल नंबर दिया और बातचीत करने का दबाव बनाया। घर पहुंचकर उसने परिजनों को इसकी जानकारी दी। बुधवार रात उसका 16 वर्षीय भाई आरोपियों से पूछताछ करने पहुंचा। इसी दौरान कहासुनी हो गई। आरोप है कि दूसरे पक्ष के पांच-छह युवक भी वहां पहुंच गए। उनमें से एक ने चाकू से हमला कर दिया। बचने की कोशिश में चाकू किशोरी के भाई की जांघ में लग गया। इसके बाद आरोपियों ने उसकी पिटाई कर दी।मारपीट में दूसरे पक्ष का एक युवक भी घायल हो गया। दोनों घायलों को तुर्कहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें जिला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां से रेफर किए जाने के बाद किशोरी के भाई का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।