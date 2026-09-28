Kushinagar News: बारिश से जलभराव, जनजीवन प्रभावित
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:46 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:46 AM IST
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रामकोला/पिपराघाट/लक्ष्मीगंज। बारिश से जगह-जगह जलभराव हो गया है। इससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। राहगीरों का कहना है कि जल निकासी के समुचित प्रबंध के अभाव में यह स्थिति बनी है। रामकोला नगर पंचायत के वार्ड नंबर-7 स्थित परोरहा रेलवे अंडरपास के नीचे सड़क पर पानी भर गया। इससे राहगीरों को आवाजाही में दिक्कत और हादसों की आशंका है। सेवरही ब्लॉक के पिपराघाट स्थित परिषदीय विद्यालय परिसर में भी पानी भरा है। निकासी के अभाव में पानी निकलने में कई दिन लग सकते हैं। लक्ष्मीगंज कस्बे के बस स्टैंड, साप्ताहिक बाजार व डाकघर के सामने भी जलभराव है। कस्बे के मिथिलेश, मिश्रा, संतोष सिंह समेत कई निवासियों का कहना है कि सोमवार व शुक्रवार को लगने वाली साप्ताहिक बाजार में जलभराव से परेशानी होगी। संवाद
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