Kushinagar News: प्रतिबंधित मांस के साथ दो गिरफ्तार

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पडरौना। हाटा कोतवाली पुलिस ने प्रतिबंधित मांस के साथ बसहिया बनवीरपुर थाना कोतवाली पडरौना के शकील कुरैशी और फिरोज अली उर्फ साहेब आलम को गिरफ्तार किया है। दोनों को जेल भिजवा दिया गया। सीओ कसया डॉ. अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में हाटा पुलिस ने कार में नौ झोलों में ले जाया जा रहा दो कुंतल दस किलोग्राम प्रतिबंधित मांस बरामद किया। कार में सवार दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मांस को माधोपुर, बरहरिया, जनपद सिवान बिहार से खरीदकर यूपी के महराजगंज बेचने जा रहे थे। पशु चिकित्सकों को बुलाकर बरामद मांस का परीक्षण कराया गया। सैंपल लेने के बाद प्रतिबंधित मांस को नष्ट करा दिया गया। संवाद