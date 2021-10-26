Kushinagar News: छठ पर घर आने वालों को नहीं होगी आवागमन में दिक्कत, बढ़ाई गई बसों की संख्या

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पडरौना डिपो वर्तमान में निगम की 43 और अनुबंधित 18 बसों का संचालन करता है। सामान्य दिनों में डिपो से दिल्ली के लिए छह बसें चलती हैं। लखनऊ व कानपुर के लिए 20 बसें संचालित होती हैं। त्योहार के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने को देखते हुए इन बसों के अतिरिक्त फेरे लगाए जा रहे हैं। निगम का प्रयास है कि पर्व के दौरान बसों की उपलब्धता बनी रहे। यात्रियों को लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े। इससे दूसरे शहरों में नौकरी और रोजगार करने वाले लोगों को त्योहार पर घर पहुंचने में आसानी होगी।पडरौना डिपो के एआरएम जयप्रकाश प्रधान ने बताया कि दिल्ली के लिए पहले से संचालित छह बसों की जगह अब 10 बसें चलाई जा रही हैं। वहीं, लखनऊ व कानपुर के लिए संचालित 20 बसों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई है। इसके अलावा, लोकल रूटों पर संचालित सभी बसों के दो से तीन फेरे बढ़ा दिए गए हैं। यदि यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो बसों की संख्या और बढ़ाई जाएगी।