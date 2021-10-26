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Kushinagar News: छठ पर घर आने वालों को नहीं होगी आवागमन में दिक्कत, बढ़ाई गई बसों की संख्या

Wed, 11 Nov 2026 01:22 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:22 AM IST
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Those traveling home for Chhath will face no difficulty in commuting; the number of buses has been increased.
पडरौना। परिवहन निगम ने छठ महापर्व पर घर आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत दिल्ली के लिए पहले से संचालित छह बसों की जगह अब 10 बसें चलाई जा रही हैं और लखनऊ व कानपुर के लिए संचालित 20 बसों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई है। इससे दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर समेत अन्य शहरों से आने वाले यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सहूलियत मिलेगी।
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पडरौना डिपो वर्तमान में निगम की 43 और अनुबंधित 18 बसों का संचालन करता है। सामान्य दिनों में डिपो से दिल्ली के लिए छह बसें चलती हैं। लखनऊ व कानपुर के लिए 20 बसें संचालित होती हैं। त्योहार के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने को देखते हुए इन बसों के अतिरिक्त फेरे लगाए जा रहे हैं। निगम का प्रयास है कि पर्व के दौरान बसों की उपलब्धता बनी रहे। यात्रियों को लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े। इससे दूसरे शहरों में नौकरी और रोजगार करने वाले लोगों को त्योहार पर घर पहुंचने में आसानी होगी।
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पडरौना डिपो के एआरएम जयप्रकाश प्रधान ने बताया कि दिल्ली के लिए पहले से संचालित छह बसों की जगह अब 10 बसें चलाई जा रही हैं। वहीं, लखनऊ व कानपुर के लिए संचालित 20 बसों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई है। इसके अलावा, लोकल रूटों पर संचालित सभी बसों के दो से तीन फेरे बढ़ा दिए गए हैं। यदि यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो बसों की संख्या और बढ़ाई जाएगी।
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