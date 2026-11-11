Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Construction of the bridge being built at a cost of 25.70 crore has resumed revenue team conducts measurements

Kushinagar News: 25.70 करोड़ से बन रहे पुल का निर्माण फिर शुरू, राजस्व टीम ने की पैमाइश

Wed, 11 Nov 2026 01:25 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:25 AM IST
विज्ञापन
Construction of the bridge being built at a cost of 25.70 crore has resumed revenue team conducts measurements
- 25.70 करोड़ से बन रहा पुल, मुआवजे की मांग को लेकर सोमवार को किसानों ने रोक दिया था काम
विज्ञापन

तमकुहीरोड। सेवरही विकासखंड के पिपराघाट स्थित गोलाघाट में बांसी नदी पर बन रहे पक्के पुल का निर्माण मंगलवार को फिर शुरू हो गया। किसानों ने भूमि के मुआवजे की मांग को लेकर सोमवार को निर्माण कार्य रोक दिया था। इसके बाद तहसीलदार की ओर से गठित राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर भूमि की पैमाइश की और किसानों से वार्ता की। टीम के आश्वासन पर किसान निर्माण कार्य जारी रखने के लिए सहमत हो गए।
गोलाघाट में पीपे के पुल की जगह 25.70 करोड़ रुपये की लागत से एप्रोच मार्ग सहित छह पायों वाले पक्के पुल का निर्माण कराया जा रहा है। पिछले 20 दिनों से अधिक समय से चल रहे निर्माण में एक पाया तैयार हो चुका है, जबकि दूसरे का काम अंतिम चरण में है। पुल निर्माण में अपनी जमीन जाने को लेकर किसान मुआवजे की व्यवस्था स्पष्ट नहीं होने से चिंतित थे। इसी को लेकर उन्होंने सोमवार को काम रुकवा दिया था।
विज्ञापन

मामले को लेकर कार्यदायी संस्था सेतु निगम के एई विवेक नायक ने तहसीलदार संदीप कुमार सिंह से समाधान कराने का आग्रह किया। इस पर तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक की अगुवाई में चार सदस्यीय टीम गठित की। मंगलवार को राजस्व निरीक्षक जयंत गुप्ता, लेखपाल धनंजय पांडेय, शैलेंद्र पांडेय और विनोद गौतम निर्माण स्थल पर पहुंचे। टीम ने किसानों से बातचीत कर भूमि की पैमाइश की।
विज्ञापन
विज्ञापन

राजस्व टीम ने किसानों को बताया कि जिनकी जमीन पुल निर्माण में आ रही है, वे अपनी खतौनी जमा कर दें ताकि प्रभावित भूमि के रकबे के आधार पर मुआवजे से संबंधित समस्या का समाधान कराया जा सके। इस आश्वासन के बाद किसान सहमत हो गए और निर्माण कार्य दोबारा शुरू करा दिया गया। मौके पर भारी मशीनों और निर्माण सामग्री की आवाजाही भी शुरू हो गई है।
इस दौरान सेतु निगम के जेई सत्यजीत सिंह, राणाप्रताप सिंह, अर्जुन गौतम, राजकिशोर निरंकारी, ध्रुव निषाद, जयप्रकाश यादव सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।
तहसीलदार संदीप कुमार सिंह ने बताया कि राजस्व टीम ने मौके पर पैमाइश कर किसानों को संतुष्ट किया है। इसके बाद पुल का निर्माण कार्य फिर शुरू हो गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed