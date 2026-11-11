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Kushinagar News: रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, शिनाख्त नहीं

Wed, 11 Nov 2026 01:27 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:27 AM IST
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Body of a young man found on railway track; identity not yet established
रामकोला। थाना क्षेत्र के धर्म समधा गांव के पास मंगलवार की सुबह रेलवे ट्रैक पर करीब 45 वर्षीय एक युवक का शव मिला। शव की पहचान नहीं हो पाई है। सूचना पाकर मौके पर आई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने में जुटी हुई है।
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गोरखपुर-थावे रेल रूट स्थित धर्म समधा गांव के पास रेलवे ट्रैक के किनारे लोगों ने एक व्यक्ति का शव देखा। इसकी सूचना तत्काल रेलवे स्टेशन मास्टर और स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस व जीआरपी मौके पर पहुंची, पुलिस ने आसपास के लोगों से मृतक की पहचान कराने की कोशिश की लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी। मृतक के शरीर पर सफेद शर्ट व नीला पैंट था। पुलिस का मुताबिक, यह हादसा किसी ट्रेन की चपेट में आने से होने का अंदेशा जताया जा रहा है। बरामद हुए शव के हाथ व पैर दोनों अलग-अलग स्थान पर रेलवे ट्रैक के किनारे पड़े हुए पाए गए।
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इस संबंध में एसओ स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि शव को मोर्चरी हाउस भेज दिया गया है। आसपास के थानों में गुमशुदगी के मामलों की जानकारी जुटाई जा रही है। पहचान होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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