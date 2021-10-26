Kushinagar News: नगर में आज

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मेला- पडरौना शहर के जूनियर हाईस्कूल परिसर में खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी मेला का आयोजन सुबह 09 बजे से।



गोवर्धन पूजा - पडरी गांव में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर उसकी पूजा का आयोजन दोपहर 10 बजे से।



कथा- दिउदिया मनिया छपरा के टोला अहिरौली धाम परिसर में नौ दिवसीय राम कथा में रावण वध की कथा का वर्णन सुबह 10 बजे से।



मिलन समारोह- तमकुही रोड में आध्यात्मिक मिलन समारोह के साथ ब्रह्माकुमारीज नवीन भवन का उद्घाटन कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।

हवन पूजन- पडरौना शहर के श्री चित्रगुप्त मंदिर परिसर में हवन पूजन व विशाल भंडारा कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 1 बजे से।