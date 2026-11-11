Kushinagar News: अपनों के इंतकाल में गांव आया परिवार, सड़क हादसे ने छीन लीं दो जिंदगियां

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गोरखपुर के कुसम्ही जंगल में पेड़ से टकराई कार, कार में सवार छह लोग घायल, घर में छाया मातमसुकरौली। अपनों के गम में शामिल होने मुंबई से गांव आए एक परिवार पर कुछ ही दिनों में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बीमार मां को इलाज के लिए गोरखपुर ले जाते समय सोमवार रात कुसम्ही जंगल में उनकी कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में मां और बेटी की मौत हो गई जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए। घटना के बाद हाटा क्षेत्र के पिपरा कपूर गांव में शोक का माहौल है।जानकारी के अनुसार, मुंबई में रहने वाला यह परिवार करीब एक महीने पहले गांव में एक व्यक्ति के इंतकाल में शामिल होने आया था। इसी बीच परिवार की सदरुन निशा की तबीयत बिगड़ गई। परिजन उन्हें हार्ट अटैक आने के बाद इलाज के लिए गोरखपुर ले जा रहे थे। इसी दौरान कुसम्ही जंगल में मंदिर के गेट से कुछ पहले अचानक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।हादसे में जय हिंद पासवान (26), चालक रितिक पासवान, मुख्तार पुत्र इनामुल हक, उनकी पत्नी सदरुन निशा और उनकी दो बेटियां आलिया खातून (18) व बुसरा खातून घायल हो गईं। सभी को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। वहां गंभीर रूप से घायल सदरुन निशा और उनकी बेटी आलिया खातून ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में चार अन्य लोग घायल हैं।एक ही हादसे में मां-बेटी की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस परिवार के लोग कुछ दिन पहले अपनों के इंतकाल में शामिल होने गांव आए थे, उसी परिवार में दो मौतों से कोहराम मच गया। पिपरा कपूर गांव में शोक और सन्नाटा पसरा है।