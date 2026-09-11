Kushinagar News: पूर्व विधायक ने अधूरी सड़क एवं नाली का मुद्दा उठाया
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:58 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:58 AM IST
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कप्तानगंज। सुभापा के प्रदेश महासचिव व पूर्व विधायक रामानंद बौद्ध ने रेलवे क्रांसिंग पर फ्लाईओवर के दोनों तरफ अधूरी नाली एवं सड़क का मुद्दा उठाया। उन्होंने एसडीएम आकांक्षा मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की है। 28 सितंबर तक निर्माण शुरू नहीं होने पर 29 सितंबर को धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी है।
रामानंद बौद्ध ने कहा कि सड़क और नाली निर्माण के नाम पर सरकारी धन खर्च होने के बावजूद भी समस्या बनी हुई है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की है। इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष गुड्डू राजभर, उपाध्यक्ष धीरज सिंह पटेल, राजाराम कुशवाहा, ओमप्रकाश, बंधन राजभर, रघुनाथ राजभर, पवन राजभर, संतोष राजभर आदि मौजूद रहे। संवाद
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रामानंद बौद्ध ने कहा कि सड़क और नाली निर्माण के नाम पर सरकारी धन खर्च होने के बावजूद भी समस्या बनी हुई है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की है। इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष गुड्डू राजभर, उपाध्यक्ष धीरज सिंह पटेल, राजाराम कुशवाहा, ओमप्रकाश, बंधन राजभर, रघुनाथ राजभर, पवन राजभर, संतोष राजभर आदि मौजूद रहे। संवाद
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