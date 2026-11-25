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उत्तरी-पश्चिमी दिशा से चलने वाली शुष्क और ठंडी हवाओं के कारण सुबह और रात में ठंड का असर बढ़ेगा। दिन के तापमान में भी गिरावट होने की संभावना है।मौसम में यह बदलाव चक्रवाती तूफान का प्रभाव समाप्त होने के बाद हवाओं की दिशा बदलने से होगा। इसके चलते जिले में आसमान साफ रहने और मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान है। ठंडी हवाओं के कारण सुबह घरों से निकलने वाले लोगों और रात में खुले स्थानों पर रहने वालों को अधिक ठंड महसूस होगी।कृषि विज्ञान केंद्र सरगटिया के प्रभारी डॉ. नवीन प्रताप सिंह ने बताया कि पिछले दिनों चक्रवाती तूफान के प्रभाव से मौसम में बदलाव आया था।अब इसका असर समाप्त होने के बाद ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। तापमान में गिरावट के साथ लोगों को गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होगी। मौसम में हो रहे बदलाव को देखते हुए लोगों को सुबह और देर शाम सावधानी बरतनी चाहिए।