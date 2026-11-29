शहर की जगदीशपुरम कॉलोनी निवासी डॉ. वीके सिंह अपने आवास के सामने निजी अस्पताल संचालित करते हैं। उन्होंने बताया कि एक अक्तूबर को उन्हें पहली बार धमकी भरा पत्र रजिस्टर्ड डाक से मिला था। पत्र भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। फिरौती की रकम पहुंचाने के लिए दो अक्तूबर को बिहार के बगहा स्थित एक पेट्रोल पंप के पास बुलाया गया था। रुपये नहीं देने पर उनके तीनों भाइयों और दिल्ली में रह रहे उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई थी।