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समिति के पूर्व सचिव मार्कंडेय चौरसिया का अगस्त में स्थानांतरण हो गया था। उनके स्थान पर उसी महीने धनंजय पांडेय की तैनाती की गई। इसके बावजूद पूर्व सचिव ने अब तक कार्यभार नहीं सौंपा है।नवनियुक्त सचिव धनंजय पांडेय ने बताया कि चार्ज नहीं मिलने के कारण खाद की मांग नहीं भेजी जा पा रही है। वहींं, पूर्व सचिव मार्कंडेय चौरसिया ने बताया कि मुझसे पहले सचिव रहे रामगोपाल शर्मा ने अभी तक मुझे कोई अभिलेख नहीं दिया है। इसलिए मैं चार्ज नहीं दे पा रहे हूं।खाद की उम्मीद में समिति पहुंचे किसान वशिष्ठ खरवार, अजय गुप्ता, चंद्रभान गुप्ता, कन्हैया, रामधार, मंडन, जवाहर, रामअवध और छोटेलाल ने प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। किसानों ने कहा कि गेहूं और सरसों की बोआई का समय चल रहा है लेकिन खाद के लिए उन्हें इधर-उधर भटकना पड़ रहा है।