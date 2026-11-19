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बिहार से मरीज लेकर जा रहे राजू ने बताया कि वह करीब 15 से 20 मिनट तक टोल प्लाजा पर फंसे रहे। बाद में टोलकर्मियों से बातचीत करने पर उन्हें दूसरे लेन से निकाला गया। बताया गया कि बसों के फास्टैग की रीडिंग नहीं होने से वाहनों का आवागमन प्रभावित हुआ।नियमानुसार टोल प्लाजा पर आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर रास्ता देने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए अलग लेन भी निर्धारित रहती है।इसके बावजूद बुधवार को इमरजेंसी लेन में भी एंबुलेंस को समय से निकासी नहीं मिल सकी। बताया गया कि दोनों एंबुलेंस करीब आधे से एक घंटे तक जाम में फंसी रहीं। यदि आपातकालीन लेन में भी एंबुलेंस को समय से रास्ता नहीं मिलता है तो इस व्यवस्था का उद्देश्य ही प्रभावित होता है।