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रामकोला। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मयंक त्रिपाठी ने बुधवार को रामकोला ब्लॉक कार्यालय परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान एपीओ अनुपस्थित मिले। इस पर उन्होंने डीसी मनरेगा को संबंधित कर्मचारी का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया।निरीक्षण के दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने ब्लॉक परिसर में बने सामुदायिक शौचालय का जायजा लिया। वहां फाटक टूटा मिला और साफ-सफाई की व्यवस्था भी बदहाल थी। इस पर उन्होंने संबंधित जिम्मेदारों को फटकार लगाई। साथ ही एक सप्ताह के भीतर फाटक की मरम्मत कराने और नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुविधाओं के रखरखाव में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।इसके बाद देर शाम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट परवरपार गांव पहुंचे। यहां उन्होंने पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने आरआरसी सेंटर का भी जायजा लिया। इसके बाद गांव में भ्रमण कर सड़कों और नालियों की स्थिति देखी। इस दौरान साफ-सफाई और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत परखी।