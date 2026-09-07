Kushinagar News: सपा ने लगाई पीडीए पंचायत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:10 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:10 AM IST
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पकवा इनार। कसया शहर के वीर अब्दुल हमीद नगर पिपरहिया में रविवार को सपा की तरफ से पीडीए पंचायत का आयोजन हुआ। इसमें पार्टी की मजबूती पर चर्चा की गई।
सपा नेता राजेश प्रताप राव ने कहा कि कार्यकर्ताओं की सक्रियता से पार्टी मजबूत होगी। भाजपा सरकार सभी वर्गों को ठगा है। पार्टी कार्यकर्ता भाजपा की नीतियों की कमियां और सपा सरकार की उपलब्धियों की जानकारी लोगों को दें, ताकि अधिक से अधिक लोग पार्टी से जुड़ें। इस दौरान कैफुल अली मजनू, सिकंदर अली, छोटेलाल कुशवाहा, सज्जाद खान, जुल्फिकार खान, वसील्लाह अंसारी, अमरूद्दीन अली, तबरेज अंसारी, अजीमुद्दीन आदि मौजूद रहे। संवाद
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सपा नेता राजेश प्रताप राव ने कहा कि कार्यकर्ताओं की सक्रियता से पार्टी मजबूत होगी। भाजपा सरकार सभी वर्गों को ठगा है। पार्टी कार्यकर्ता भाजपा की नीतियों की कमियां और सपा सरकार की उपलब्धियों की जानकारी लोगों को दें, ताकि अधिक से अधिक लोग पार्टी से जुड़ें। इस दौरान कैफुल अली मजनू, सिकंदर अली, छोटेलाल कुशवाहा, सज्जाद खान, जुल्फिकार खान, वसील्लाह अंसारी, अमरूद्दीन अली, तबरेज अंसारी, अजीमुद्दीन आदि मौजूद रहे। संवाद