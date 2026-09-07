Kushinagar News: बूथों पर वोट की रखवाली का लिया संकल्प
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:13 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:13 AM IST
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पडरौना। शहर के जटहां रोड स्थित एक होटल में रविवार को सपा के पडरौना के जोन, सेक्टर और बूथ अध्यक्षों की बैठक हुई। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और मतदाता सूची में गड़बड़ियों को दूर कराने पर जोर दिया गया।
पार्टी की तरफ से नामित कुशीनगर प्रभारी ओपी यादव ने कहा कि प्रत्येक बूथ पर 10 युवाओं को सक्रिय रूप से जोड़ने का संकल्प लें। साथ ही मतदाता सूची की जांच कर गलत नामों को हटवाने, पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने और मतदाताओं के वोट की मजबूती से रखवाली करने की रणनीति बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि चुनाव तक बूथों पर मुस्तैदी से जुटे रहने होगी, तभी विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों को सफलता मिलेगी। बैठक को पूर्व सांसद बालेश्वर यादव, पूर्व राज्यमंत्री राधेश्याम सिंह, जिलाध्यक्ष राम अवध यादव, पूर्व राज्य मंत्री जावेद इकबाल आदि ने संबोधित किया। बैठक की अध्यक्षता रामप्रताप कुशवाहा और संचालन अमुल्लाह अंसारी ने की।
इस दौरान विक्रम यादव, राजेंद्र यादव मुन्ना, विजेंद्र पाल यादव बबलू, कैसर जमाल टीटू, राम प्रताप कुशवाहा, चंद्र प्रकाश यादव, बनारसी यादव, वकील अंसारी, निसार अंसारी, ओम प्रकाश यादव, भोला यादव आदि मौजूद रहे।
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पार्टी की तरफ से नामित कुशीनगर प्रभारी ओपी यादव ने कहा कि प्रत्येक बूथ पर 10 युवाओं को सक्रिय रूप से जोड़ने का संकल्प लें। साथ ही मतदाता सूची की जांच कर गलत नामों को हटवाने, पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने और मतदाताओं के वोट की मजबूती से रखवाली करने की रणनीति बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि चुनाव तक बूथों पर मुस्तैदी से जुटे रहने होगी, तभी विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों को सफलता मिलेगी। बैठक को पूर्व सांसद बालेश्वर यादव, पूर्व राज्यमंत्री राधेश्याम सिंह, जिलाध्यक्ष राम अवध यादव, पूर्व राज्य मंत्री जावेद इकबाल आदि ने संबोधित किया। बैठक की अध्यक्षता रामप्रताप कुशवाहा और संचालन अमुल्लाह अंसारी ने की।
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इस दौरान विक्रम यादव, राजेंद्र यादव मुन्ना, विजेंद्र पाल यादव बबलू, कैसर जमाल टीटू, राम प्रताप कुशवाहा, चंद्र प्रकाश यादव, बनारसी यादव, वकील अंसारी, निसार अंसारी, ओम प्रकाश यादव, भोला यादव आदि मौजूद रहे।
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