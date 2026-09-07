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Kushinagar News: सांसद व विधायक ने लिया रोडवेज भवन का जायजा

Mon, 07 Sep 2026 02:11 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:11 AM IST
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MP and MLA inspected the roadways building
पडरौना। सांसद और सदर विधायक ने रविवार को पडरौना रोडवेज भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने भवन में चल रहे निर्माण कार्यों की स्थिति देखी। उन्होंने यात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी लेते हुए अधिकारियों से व्यवस्थाओं के संबंध में जा की।
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निरीक्षण के दौरान सांसद विजय कुमार दुबे ने निर्माण कार्य की प्रगति, भवन की व्यवस्थाओं और यात्रियों की सुविधा से जुड़े इंतजामों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा गया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो। रोडवेज भवन में जरूरी सुविधाओं को बेहतर करने पर भी चर्चा हुई। सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि रोडवेज यात्रियों के लिए प्रमुख सार्वजनिक सुविधा है। ऐसे में भवन में साफ-सफाई, बैठने, पेयजल सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए।
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इस दौरान पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सदस्य फूलबदन कुशवाहा, एआरएम जयप्रकाश प्रधान, पप्पू पांडेय, प्रदीप जायसवाल, नीरज सिंह बिट्टू आदि मौजूद रहे।
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