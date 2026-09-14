Kushinagar News: सर्पदंश से सात वर्षीय बच्ची की मौत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:58 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:58 AM IST
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तुर्कपट्टी। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के बरवा कला गांव में शुक्रवार की रात सात वर्षीय बच्ची को सांप ने डस लिया। जानकारी होने पर परिजन उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
क्षेत्र के बरवा कला निवासी आरिफ की सात वर्षीय इकलौती बेटी अमायरा शुक्रवार की रात घर में सो रही थी। देर रात उन्हें किसी जहरीले सर्प ने डस लिया। शनिवार की भोर बच्ची की हालत बिगड़ने लगी। वह दर्द से चिल्लाने लगी, तो परिवार के लोग उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घर की इकलौती बेटी की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। संवाद
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क्षेत्र के बरवा कला निवासी आरिफ की सात वर्षीय इकलौती बेटी अमायरा शुक्रवार की रात घर में सो रही थी। देर रात उन्हें किसी जहरीले सर्प ने डस लिया। शनिवार की भोर बच्ची की हालत बिगड़ने लगी। वह दर्द से चिल्लाने लगी, तो परिवार के लोग उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घर की इकलौती बेटी की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। संवाद
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