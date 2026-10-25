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Kushinagar News: अंतरजिला प्रतियोगिता के लिए 26 को चयन

Sun, 25 Oct 2026 02:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:01 AM IST
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Selection for inter-district competition on the 26th
फाजिलनगर। तेलंगाना के हैदराबाद में 14 से 16 नवंबर आयोजित होने वाली 20वीं अंतरजिला राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए जनपद की टीम का चयन 26 अक्तूबर को किया जाएगा। इसके लिए जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम पडरौना में सुबह आठ बजे से जिला एथलेटिक्स मीट का आयोजन होगा।
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प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह जानकारी देते हुए जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव शुभम त्रिपाठी ने बताया कि प्रतियोगिता में अंडर-14 और अंडर-16 आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाएं हिस्सा लेंगी। अंडर-14 आयु वर्ग में बालक-बालिकाओं के लिए ए, बी और सी स्पर्धाएं आयोजित होंगी। इनमें 60 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, बैक थ्रो, किड्स जैवलिन और 600 मीटर दौड़ शामिल हैं।
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प्रत्येक खिलाड़ी केवल एक स्पर्धा में भाग ले सकेगा। वहीं, अंडर-16 आयु वर्ग में बालक एवं बालिकाओं के लिए 60 मीटर दौड़, 80 मीटर बाधा दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक और 600 मीटर दौड़ की प्रतियोगिताएं होंगी। गोला फेंक में बालकों के लिए चार किलोग्राम और बालिकाओं के लिए तीन किलोग्राम का गोला निर्धारित है।
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