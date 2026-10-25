Kushinagar News: अंतरजिला प्रतियोगिता के लिए 26 को चयन

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प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह जानकारी देते हुए जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव शुभम त्रिपाठी ने बताया कि प्रतियोगिता में अंडर-14 और अंडर-16 आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाएं हिस्सा लेंगी। अंडर-14 आयु वर्ग में बालक-बालिकाओं के लिए ए, बी और सी स्पर्धाएं आयोजित होंगी। इनमें 60 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, बैक थ्रो, किड्स जैवलिन और 600 मीटर दौड़ शामिल हैं।प्रत्येक खिलाड़ी केवल एक स्पर्धा में भाग ले सकेगा। वहीं, अंडर-16 आयु वर्ग में बालक एवं बालिकाओं के लिए 60 मीटर दौड़, 80 मीटर बाधा दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक और 600 मीटर दौड़ की प्रतियोगिताएं होंगी। गोला फेंक में बालकों के लिए चार किलोग्राम और बालिकाओं के लिए तीन किलोग्राम का गोला निर्धारित है।