Kushinagar News: सुभाष चौक पर जलाया राजूदास का पुतला

विज्ञापन

पडरौना। शहर के सुभाष चौक पर विकास इंसानशील पार्टी की ओर से बृहस्पतिवार को अयोध्या के हनुमान गढ़ी के महंथ राजू दास का पुतला जलाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि निषाद समाज के नेता व कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद को एक चैनल के डिबेट में अपशब्द बोला गया। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। पुतला दहन जिलाध्यक्ष वीआईपी पार्टी के शौखी निषाद की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस दौरान जितेंद्र उर्फ मुन्ना साहनी, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा मनोज साहनी, राम कलेश निषाद, जोगेंद्र साहनी,राजू साहनी, भगवान निषाद, राजेश निषाद आदि मौजूद रहे। संवाद