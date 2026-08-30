Kushinagar News: होटल में दो दिन बंधक बनाकर शारीरिक शोषण का आरोप
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:40 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:40 AM IST
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गोड़रिया। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के सुराजी बाजार स्थित मंदिर परिसर में महिला को छोड़कर युवक के भाग जाने का मामला सामने आया है। तरयासुजान थाना क्षेत्र की महिला ने 25 अगस्त को विशुनपुरा पुलिस को तहरीर देकर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 निवासी युवक पर होटल में दो दिन बंधक बनाकर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है।
महिला के मुताबिक, युवक से उसकी इंस्टाग्राम पर बातचीत होती थी। 18 अगस्त की रात युवक उसके गांव पहुंचा और उसकी मां की तबीयत खराब होने की बात कहकर उसे बाइक से अपने साथ ले गया। आरोप है कि कसया स्थित एक होटल में कमरे में बंधक बनाकर दो दिन तक उसके साथ जबरन गलत काम किया और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद युवक उसे सुराजी बाजार स्थित मंदिर परिसर में छोड़कर भाग गया। महिला के वहां होने की जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे। विशुनपुरा थानाध्यक्ष शनि कुमार जावला ने बताया कि तहरीर मिली है। जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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महिला के मुताबिक, युवक से उसकी इंस्टाग्राम पर बातचीत होती थी। 18 अगस्त की रात युवक उसके गांव पहुंचा और उसकी मां की तबीयत खराब होने की बात कहकर उसे बाइक से अपने साथ ले गया। आरोप है कि कसया स्थित एक होटल में कमरे में बंधक बनाकर दो दिन तक उसके साथ जबरन गलत काम किया और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद युवक उसे सुराजी बाजार स्थित मंदिर परिसर में छोड़कर भाग गया। महिला के वहां होने की जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे। विशुनपुरा थानाध्यक्ष शनि कुमार जावला ने बताया कि तहरीर मिली है। जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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