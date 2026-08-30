फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Allegation of physical abuse after being held hostage in a hotel for two days.

Kushinagar News: होटल में दो दिन बंधक बनाकर शारीरिक शोषण का आरोप

Sun, 30 Aug 2026 02:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:40 AM IST
विज्ञापन
Allegation of physical abuse after being held hostage in a hotel for two days.
गोड़रिया। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के सुराजी बाजार स्थित मंदिर परिसर में महिला को छोड़कर युवक के भाग जाने का मामला सामने आया है। तरयासुजान थाना क्षेत्र की महिला ने 25 अगस्त को विशुनपुरा पुलिस को तहरीर देकर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 निवासी युवक पर होटल में दो दिन बंधक बनाकर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है।
विज्ञापन

महिला के मुताबिक, युवक से उसकी इंस्टाग्राम पर बातचीत होती थी। 18 अगस्त की रात युवक उसके गांव पहुंचा और उसकी मां की तबीयत खराब होने की बात कहकर उसे बाइक से अपने साथ ले गया। आरोप है कि कसया स्थित एक होटल में कमरे में बंधक बनाकर दो दिन तक उसके साथ जबरन गलत काम किया और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद युवक उसे सुराजी बाजार स्थित मंदिर परिसर में छोड़कर भाग गया। महिला के वहां होने की जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे। विशुनपुरा थानाध्यक्ष शनि कुमार जावला ने बताया कि तहरीर मिली है। जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed