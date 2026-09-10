Kushinagar News: हाईवे पर भरा बरसात का पानी, आवागमन प्रभावित

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कस्बे के डाॅ. उपेंद्र सिंह, गोलू मिश्रा, मुकेश सिंह, आर के मिश्रा,माधव सिंह, विनोद गोविंद राव, भोला वर्मा, डा. दीप तिवारी,अशोक चौरसिया, रामप्रीत गुप्ता, यूपी राव, दिनेश कुमार यादव आदि का कहना है कि निर्माण कार्य में गड़बड़ी से समस्या हुई है। जलभराव से संक्रामक बीमारी फैलने कि आशंका है।

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कप्तानगंज। एनएच-730 की सर्विस लेन पर कप्तानगंज कस्बे में बरसात का पानी भरने से राहगीरों को आना-जाना मुश्किल हो गया है। सीढ़ियों तक पानी भर जाने से लोगों को घरों से निकलना भारी पड़ रहा है।