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Kushinagar News: बिजली की कटौती से बढ़ी परेशानी, बीस गांवों की आपूर्ति ठप

Thu, 10 Sep 2026 01:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:55 AM IST
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Power cuts cause distress; supply to twenty villages disrupted.
रहसू बाजार। मंगलवार की पूरी रात बिजली गुल रही और बुधवार को दिन भर नहीं आई। उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहे।
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मच्छरों के प्रकोप से लोग रात भर सो नहीं पाए। क्षेत्र के सत्यप्रकाश त्रिपाठी, सत्यम सिंह, दुर्गेश कुशवाहा, अंकुर ठाकुर, सिद्धांत पांडेय ने कहा कि बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। बिजली आने जाने का कोई समय नही रह गया है। बिजली नही रहने से लोग घर के बाहर पूरी रात टहल कर रात गुजारी। नीद पूरी नहीं नही हुई, सुबह उठने में भी देर हुई। घर की महिलाओं की दिनचर्या प्रभावित हुई। छोटे बच्चों को समय से स्कूल भेजना था,उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

एसडीओ फाजिलनगर श्याम जायसवाल ने बताया कि कसया में डोल मेला के चलते 33 हजार लाइन के नीचे से गुजर रहा है। डीजे की ऊंचाई ज्यादा होने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। प्रशासन की तरफ से बिजली आपूर्ति बाधित कराई गई है। रात 10 बजे आपूर्ति बहाल की जाएगी।
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