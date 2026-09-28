Kushinagar News: छितौनी-तमकुहीरेल लाइन के पास रिसाव होने से दहशत में लोग, बचाव कार्य शुरू

छितौनी। छितौनी पुलिस चौकी से करीब दो सौ मीटर आगे छितौनी-तमकुहीरेल लाइन के पास से रविवार की शाम करीब सात बजे पानी का रिसाव शुरू हो गया। इसकी जानकारी मिलते ही नगर के लोगों की भीड़ जुट गई। नगर पंचायत के कर्मचारी भी बचाव कार्य में जुट गए। लोगों ने बाढ़ खंड के अधिकारियों को सूचना दी। इसी रेलवे बंधे के किनारे से नारायणी नदी बहती है। पानी का डिस्चार्ज बढ़ने के साथ तटबंधों पर दबाव बढ़ रहा है। बचाव कार्य के लिए जेसीबी व अन्य सामग्री की व्यवस्था करने में जिम्मेदार जुट गए हैं। खड्डा तहसीलदार महेश कुमार ने बताया कि बंद पड़ी रेलवे लाइन के पास से रिसाव की सूचना पर टीम को भेजा गया है। बचाव कार्य शुरू करा दिया गया है।

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