Kushinagar News: बिजली कटौती से परेशान लोगों ने किया प्रदर्शन

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पटहेरवा उपकेंंद्र के पिपरा कनक फीडर से महरुटोला, चैन पट्टी, बसंतपुर, बंजारी टोला, भेड़िहारी टोला, पटहेरवा, गगलवा, धुसवा, शाह टोला, खुद्दी टोला, मीर बिहार, बोधा टोला, करजहां, बरई पट्टी, बनबीरा, नरहवां, बसडीला महंथ, बाढ़ु चौराहा आदि को बिजली सप्लाई होती है। लोगों का आरोप है कि एक महीने से शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक रोस्टरिंग की जा रही है। भोर में कुछ देर बिजली मिलती है। सुबह पुन: काट दी जाती है। उमस भरी गर्मी में लोगों को जाग कर रात बितानी पड़ रही है।क्षेत्र के 15 से अधिक गांवों के लोगों ने अरुण कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पिपरा कनक चौराहे पर बिजली निगम के खिलाफ नारेबाजी की। चेतावनी दी कि सप्ताह में बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो अनशन किया जाएगा। उसकी सारी जिम्मेदररी बिजली निगम की होगी। इस दौरान मेराज अहमद, खुर्शीद आलम, उमर उर्फ सद्दाम, जियाउल खान, राशिद अली, नसीर अहमद, टीपू सुल्लतान, अहमद रजा उर्फ गुडडू, अनवारुल हक आदि मौजूद रहे।