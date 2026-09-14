Kushinagar News: संगठन ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत

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ये बातें भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री डॉ. बच्चा पांडेय नवीन ने कहीं। वे रविवार को कुशीनगर के एक होटल में आयोजित भाजपा जिला पदाधिकारियों की मासिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के परिश्रम, अनुशासन और समर्पण से पार्टी लगातार जनसेवा के कार्यों को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने बूथों को मजबूत करने के साथ कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक को पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. प्रेमचंद्र मिश्र, लल्लन मिश्र आदि ने संबोधित किया। बैठक की जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय और संचालन जिला महामंत्री रामगोपाल गुप्ता ने किया।इस दौरान राधेश्याम गोंड, हरिशंकर राय, विवेकानंद शुक्ल, विजय शुक्ल, सुरेंद्र सिंह, डॉ. टीएन राव, डॉ. सीमा गुप्ता, पशुपति जायसवाल, हरि गोविंद रौनियार, ज्ञानविक्रम सिंह, कन्हैया शर्मा, कन्हैया कुशवाहा, नंद किशोर नाथानी, सुदर्शन पाल, अजय राय, शैलेंद्र तिवारी, प्रवीण गुंजन, रमेश सिंह, मीनू जिंदल, विश्वरंजन कुमार आनंद, धनंजय राय, रोशनी भारती, रविंद्र प्रसाद, कन्हैया गोंड, शाही फैजान खान, अमित राय मौजूद रहे।