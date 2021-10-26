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Kushinagar News: परिवार के धरने के बाद पांच लोगों पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज

Fri, 28 Aug 2026 02:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:02 AM IST
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Murder FIR registered against five people following the family's protest.
पटहेरवा। हत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं करने से नाराज घर वाले बृहस्पतिवार सुबह गांव के लोगों के साथ पटहेरवा थाना परिसर में धरने पर बैठ गए। मामला बढ़ता देख पुलिस बैकफुट पर आ गई और तहरीर के आधार पर पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। इसके बाद घर वाले मान गए और धरना समाप्त कर दिया।
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पटहेरवा थाना क्षेत्र के गांव परसौनी के टोला भटवलिया लाठौर गांव के पास मंगलवार की सुबह पेड़ से चौरा खास थाना क्षेत्र के परसौना निवासी 24 वर्षीय नितंजय का शव मिला था। सूचना पर आई पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। घटना स्थल पर पहुंचे परिजन नितंजय की हत्या कर शव पेड़ से लटकाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी थी लेकिन पुलिस मामले को टाल रही थी।
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इससे नाराज परिजन गांव के लोगों के साथ बृहस्पतिवार की सुबह पटहेरवा थाने पहुंचे और धरने पर बैठ गए। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। हरकत में आई पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया और मृतक की मां गीता देवी की तहरीर पर निगम बर्नवाल, आलोक शर्मा, रिशु, नंदन और सोनू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। इसके बाद धरने पर बैठे लोग मानें। एसओ प्रविंद्र कुमार राय ने बताया कि मृतक की मां की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस जांच में जुटी है।
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