गोरखपुर न्यूज: डंपर से डीजल चोरी कर रहा था चालक, नगर आयुक्त को देखते ही भागा, एफआईआर दर्ज; सेवा से हटाया
तहरीर में आरोप लगाया गया है कि चालक की ओर से डंपर से डीजल का गबन किया जा रहा था। जानकारी होने पर नगर निगम के अधिकारियों ने इसकी पड़ताल की और डंपर चालक की ओर से डीजल निकालने की घटना सामने आने की बात तहरीर में कही गई है। नगर निगम के अधिकारियों की ओर से बताया गया कि चालक को आउटसोर्सिंग के तहत नगर निगम में रखा गया था।
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मूर्ति विसर्जन स्थल का सोमवार सुबह निरीक्षण करने जा रहे नगर आयुक्त अजय जैन ने डोमिनगढ़ पंपिंग स्टेशन के पास नगर निगम के डंपर से डीजल निकाले जाने की घटना देख ली। नगर आयुक्त को देखते ही डंपर का चालक मौके से भाग गया। नगर आयुक्त ने संबंधित चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए।
मंगलवार को तिवारीपुर थाने में नगर निगम के मुख्य सफाई व खाद्य निरीक्षक राम विजय पाल की तहरीर पर चालक आनंद प्रकाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया।एफआईआर के मुताबिक आनंद प्रकाश नगर निगम में संविदा पर चालक के रूप में कार्यरत था। वह नगर निगम के डंपर को चलाता था।