यूपी: कुशीनगर में सुबह-सुबह दिखा मगरमच्छ, नदी से 900 मीटर दूर गांव में पहुंचा; जानिए फिर क्या हुआ

दुदही थाना क्षेत्र के चकदहवा गांव के समीप बुधवार की सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बांसी नदी से निकलकर एक मगरमच्छ करीब 900 मीटर दूर गांव के पास स्थित बांसवाड़ी में पहुंच गया। मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए।

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बताया जाता है कि मगरमच्छ बांसी नदी के धोकरहा घाट से निकलकर रात में चकदहवा गांव की ओर पहुंच गया था। सुबह करीब छह बजे वह वापस नदी की तरफ लौट रहा था। इसी दौरान नित्य क्रिया के लिए निकले ग्रामीणों की नजर मगरमच्छ पर पड़ गई। ग्रामीणों ने शोर मचाकर अन्य लोगों को इसकी जानकारी दी।इसके बाद ग्रामीणों ने काफी मशक्कत करते हुए मगरमच्छ को घेर लिया। नदी में प्रवेश करने से पहले ही उसे पकड़ लिया गया। मगरमच्छ के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। घटना को लेकर क्षेत्र में काफी देर तक चर्चा बनी रही।