फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Crocodile enters village in Kushinagar early in the morning; panic grips villagers.

यूपी: कुशीनगर में सुबह-सुबह दिखा मगरमच्छ, नदी से 900 मीटर दूर गांव में पहुंचा; जानिए फिर क्या हुआ

Wed, 16 Sep 2026 11:22 AM IST
Rohit Singh संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Published by: Rohit Singh Updated Wed, 16 Sep 2026 11:22 AM IST
सार

बताया जाता है कि मगरमच्छ बांसी नदी के धोकरहा घाट से निकलकर रात में चकदहवा गांव की ओर पहुंच गया था। सुबह करीब छह बजे वह वापस नदी की तरफ लौट रहा था। इसी दौरान नित्य क्रिया के लिए निकले ग्रामीणों की नजर मगरमच्छ पर पड़ गई। ग्रामीणों ने शोर मचाकर अन्य लोगों को इसकी जानकारी दी।

विज्ञापन
Crocodile enters village in Kushinagar early in the morning; panic grips villagers.
गांव के लोगों ने मगरमच्छ को पकड़ा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दुदही थाना क्षेत्र के चकदहवा गांव के समीप बुधवार की सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बांसी नदी से निकलकर एक मगरमच्छ करीब 900 मीटर दूर गांव के पास स्थित बांसवाड़ी में पहुंच गया। मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए।

विज्ञापन


बताया जाता है कि मगरमच्छ बांसी नदी के धोकरहा घाट से निकलकर रात में चकदहवा गांव की ओर पहुंच गया था। सुबह करीब छह बजे वह वापस नदी की तरफ लौट रहा था। इसी दौरान नित्य क्रिया के लिए निकले ग्रामीणों की नजर मगरमच्छ पर पड़ गई। ग्रामीणों ने शोर मचाकर अन्य लोगों को इसकी जानकारी दी।
विज्ञापन


इसके बाद ग्रामीणों ने काफी मशक्कत करते हुए मगरमच्छ को घेर लिया। नदी में प्रवेश करने से पहले ही उसे पकड़ लिया गया। मगरमच्छ के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। घटना को लेकर क्षेत्र में काफी देर तक चर्चा बनी रही।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed