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Kushinagar News: वाहन को साइड देने के विवाद में मारपीट के मामले में प्राथमिकी

Sat, 31 Oct 2026 02:28 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:28 AM IST
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Municipal administration to remove hoardings put up without permission; action will continue.
पिपरा बाजार। साइड देने के विवाद में एक दलित युवक को जातिसूचक गालियां देने और पीटने का आरोप है। मामले में नेबुआ नौरंगिया पुलिस ने शुक्रवार को नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया। यह कार्रवाई विशेष न्यायाधीश, एससी-एसटी न्यायालय के आदेश पर की गई।
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घटना बीते 14 सितंबर की शाम 7 बजे की है। खैरी गांव निवासी विश्वबंधु कुमार अपने साथी के वाहन में घर लौट रहे थे। घर के पास साइड देने की बात पर सुधीर शर्मा, शिवेंद्र शर्मा, जितेंद्र शर्मा, दूधनाथ शर्मा, अयोध्या, धीरज, उमर फारूक और दो अज्ञात लोगों ने उन्हें वाहन से उतारा। आरोपियों ने जातिसूचक गालियां दीं और विरोध करने पर लात-घूंसों से पिटाई की। पिटाई से विश्वबंधु की आंख और सीने में गंभीर चोटें आईं।
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ग्रामीणों के पहुंचने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर चले गए। पुलिस कार्रवाई में देरी उपचार के बाद विश्वबंधु ने थाने में शिकायत की, पर सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को पंजीकृत प्रार्थना पत्र भेजा, लेकिन शिकायत बेनतीजा रही। इसके बाद विश्वबंधु को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। विशेष न्यायाधीश, एससी-एसटी के आदेश पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज किया है।थानाध्यक्ष संजय दुबे ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना किया जा रहा है।
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