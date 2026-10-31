Kushinagar News: 4.86 लाख किसानों के खाते में पहुंचे 97.21 करोड़ सम्मान निधि के

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उप कृषि निदेशक अतिंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह धनराशि दो-दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। इससे किसानों को बीज, खाद और अन्य निवेशों की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलती है।उन्होंने किसानों से अपील की कि योजना का लाभ लगातार पाने के लिए ई-केवाईसी, आधार से बैंक खाते की लिंकिंग और फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी करा लें।किसान योजना के आधिकारिक पोर्टल पर अपनी पात्रता और किस्त के भुगतान की स्थिति भी देख सकते हैं। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष डॉ. नवीन कुमार सिंह, डॉ. पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार सिंह, डॉ. वीएन प्रसाद, डॉ. विवेकानंद सिंह, डॉ. गंगाराज आदि मौजूद रहे। संवाद