Kushinagar News: अंकगणित प्रतियोगिता में विजेता मेधावी हुए पुरस्कृत

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मुख्य अतिथि अखिलेश दास गुप्ता ने कहा कि प्रतियोगिताएं व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने का कार्य करती हैं। ऐसी प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को भाग लेना चाहिए। उन्होंने प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अरुण मद्धेशिया, राघवेंद्र पाल सिंह, रितेश कुमार यादव, सुकन्या यादव को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा कार्यक्रम में 20 प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया।अंत में आयोजक राम समुझ निषाद ने अतिथियों और प्रतिभागियों के प्रति आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन अनुपम निषाद ने किया।इस दौरान जवाहर लाल गौतम, रविंद्र तिवारी, बिकाऊ प्रसाद यादव, दीनानाथ साहनी, अशोक द्विवेदी, राम रक्षा चौधरी, निखिल श्रीवास्तव, जितेंद्र गोंड, शिव सिंह, नीरज कुमार, सत्येंद्र द्विवेदी, शंभू कुशवाहा आदि मौजूद रहे।