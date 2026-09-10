Kushinagar News: बाबा गणिनाथ जी की पूजा को लेकर हुई बैठक
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:15 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:15 AM IST
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बनकटा बाजार। बनकटा बाजार में मद्धेशिया समाज के कुलदेवता बाबा गणिनाथ जी की पूजा-अर्चना को लेकर समाज के लोगों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूजा कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में सर्वसम्मति से आगामी 26 सितंबर को बाबा गणिनाथ की पूजा का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। समाज के लोगों ने पूजा को श्रद्धा एवं उत्साह के साथ सम्पन्न कराने तथा अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस अवसर पर मैनेजर गुप्ता, कन्हैया गुप्ता,उमेश मध्देशिया, नंदलाल मुंशी, शेषनाथ मध्देशिया, राकेश लड्डू मध्देशिया, दुर्गेश मध्देशिया, रामअशीष गुप्ता, बैरिस्टर, पन्नालाल गुप्ता सहित समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे।
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बैठक में सर्वसम्मति से आगामी 26 सितंबर को बाबा गणिनाथ की पूजा का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। समाज के लोगों ने पूजा को श्रद्धा एवं उत्साह के साथ सम्पन्न कराने तथा अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस अवसर पर मैनेजर गुप्ता, कन्हैया गुप्ता,उमेश मध्देशिया, नंदलाल मुंशी, शेषनाथ मध्देशिया, राकेश लड्डू मध्देशिया, दुर्गेश मध्देशिया, रामअशीष गुप्ता, बैरिस्टर, पन्नालाल गुप्ता सहित समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे।
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