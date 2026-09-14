Kushinagar News: त्योहार के उल्लास में बाजार गुलजार

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ब्यूटी पार्लर में डिजाइन के हिसाब से मेहंदी लगाने का पैसा लिया जा रहा है। डिजाइन के अनुसार 100 रुपये से 500 रुपये में मेहंदी सजाई जा रही है। ब्राइडल मेहंदी रचाने की कीमत 1000 रुपये तक ली जा रही है। इधर, साड़ी और लहंगा की डिमांड बढ़ गई है। लाल, हरी और मैरून रंग की साड़ियों की मांग सबसे ज्यादा हो रही है। दुकानदार अखिलेख अग्रहरी, प्रदीप चहाड़िया, रमेश अग्रवाल व संजय टिबड़ेवाल ने बताया कि 2000 से 8000 तक की साड़ियां ज्यादा बिक रही हैं। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, पायल की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है। नई शादी वाली महिलाओं में खास उत्साह है। पहला तीज होने से बाजार में पति के साथ खरीदारी करने आई प्रीति सिंह ने कहा कि सास ने कहा था निर्जला व्रत रखना है, पति की लंबी उम्र के लिए है। इसलिए सब नया ले रही हूं।आज मनाई जाएगी हरतालिका तीजपडरौना। भाद्रपद शुक्ल तृतीया (हरतालिका तीज) गौरी तृतीया कहलाती है। गौरी तृतीया का व्रत पर्युता (अर्थात चतुर्थीयुक्ता) तृतीया में करने का शास्त्र सम्मत विधान है। यदि तृतीया दूसरे दिन एक मुहूर्त से कम हो, तो भी उसे दूसरे ही दिन व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि यदि दूसरे दिन केवल एक मुहूर्त के लिए ही हो तो भी यह व्रत दूसरे ही दिन करना चाहिए। क्योंकि यहां चतुर्थी का योग प्रशस्त माना गया है। ज्योतिषाचार्य मदन मोहन मिश्र ने बताया कि इस वर्ष भाद्रपद शुक्ल तृतीया 14 सितंबर सोमवार को ही चतुर्थीयुक्ता है। उन्होंने बताया कि इस पर्व में शिव-पार्वती की पूजा-अर्चन की विशेष प्रधानता होती है। यह व्रत धर्म परायण स्त्रियों को सौभाग्य एवं सुख वृद्धि के लिए विशेष ग्राह्य होता है। संवाद