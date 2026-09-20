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Kushinagar News: आम सभा में खड्डा चीनी मिल को भरपूर गन्ना आवंटन पर जोर

Sun, 20 Sep 2026 01:28 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:28 AM IST
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Emphasis on allocating ample sugarcane to Khadda Sugar Mill in the general meeting
खड्डा। सहकारी गन्ना विकास समिति खड्डा की साधारण बैठक शनिवार को नगर के विवाह भवन में हुई। सांसद-विधायक की मौजूदगी में गन्ना किसानों से जुड़ी समस्याओं और समाधान पर चर्चा हुई। गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग उठी। किसानों ने आईपीएल चीनी मिल खड्डा को भरपूर गन्ना आवंटन और पुराने क्रय केंद्र पुनः देने की मांग की।
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केन यूनियन चेयरमैन सुप्रियमय मालवीय ने कहा कि आईपीएल की पेराई क्षमता बढ़ी है फिर भी क्षेत्र का गन्ना गैर जनपद की मिल को क्यों दिया जा रहा है। यूनियन के पास कृषि यंत्र होने के बावजूद अधिकारियों की ढुलमुल नीति से किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। सांसद विजय कुमार दुबे ने कहा कि सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। गन्ना आवंटन की समस्या को शासन के सामने रखकर समाधान का प्रयास किया जाएगा। विधायक विवेकानंद पांडेय ने कहा कि क्षेत्र के किसानों के लिए आईपीएल महत्वपूर्ण है। स्थानीय किसानों को इसका लाभ मिलना चाहिए। किसानों की मांग को संबंधित स्तर पर रखा जाएगा। बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने भी किसानों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। डॉ. नीलेश मिश्र ने आईपीएल चीनी मिल की जरूरत और स्थानीय किसानों के हित में पर्याप्त गन्ना आवंटन का समर्थन किया।
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