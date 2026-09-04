Kushinagar News: कुशीनगर में विदेश से आएंगे कृष्ण भक्त, गूंजेगा कान्हा का नाम

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बौद्ध धर्म की अंतरराष्ट्रीय पहचान रखने वाला कुशीनगर अब कृष्ण भक्ति के आयोजनों के कारण भी विदेशी श्रद्धालुओं को तेजी से आकर्षित कर रहा है। इस्कॉन से जुड़े भक्तों का मानना है कि भगवान श्रीकृष्ण का संदेश किसी एक देश या समुदाय तक सीमित नहीं है। यही वजह है कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में कृष्ण भक्ति से जुड़े लोग जन्माष्टमी जैसे पर्व को पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हैं। कसया में होने वाला यह आयोजन केवल एक धार्मिक उत्सव तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यहां कृष्ण भक्ति, भारतीय संस्कृति और विदेशी श्रद्धालुओं का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति में रंगे विदेशी श्रद्धालु जब स्थानीय भक्तों के साथ मिलकर भजन-कीर्तन करेंगे, तो यह जन्माष्टमी उत्सव और भी खास हो जाएगा।तैयारियों में जुटे कलाकार और आयोजकइस्कॉन से जुड़े गर्ग मुनीदास और चीकचोर दास ने बताया कि संस्था की ओर से जन्माष्टमी की तैयारियां बहुत पहले से शुरू कर दी गई हैं। वर्तमान में आयोजन स्थल को सजाने-संवारने का कार्य तेजी से चल रहा है। स्थानीय कलाकार भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं और भारतीय संस्कृति से जुड़े आकर्षक सजावटी स्वरूप तैयार करने में जुटे हैं। इस आयोजन को इस प्रकार रूप दिया जा रहा है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को उत्कृष्ट धार्मिक वातावरण के साथ-साथ समृद्ध भारतीय संस्कृति की गहरी झलक भी मिल सके।जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण की विधिवत पूजा-अर्चना, मनमोहक भजन-कीर्तन और पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया जाएगा। देर रात तक चलने वाले इन कार्यक्रमों में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के समय विशेष आरती और महा-उत्सव संपन्न होगा। नाइजीरिया और केन्या से विदेशी भक्तों के आने की खबर ने स्थानीय श्रद्धालुओं में भी उत्सुकता और उमंग को कई गुना बढ़ा दिया है। विदेशी भक्तों के साथ मिलकर जन्माष्टमी मनाने का यह अनुभव यहां के स्थानीय लोगों और आगंतुकों के लिए बेहद खास और यादगार रहने वाला है।