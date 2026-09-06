Kushinagar News: सर्विस रिवाल्वर से चली गोली चौकीदार को लगी, चौकी इंचार्ज निलंबित

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पडरौना शहर के वार्ड नंबर-नौ महाराजा अग्रसेन नगर निवासी छोटेलाल (40) चौकीदार हैं। शनिवार को वह कोतवाली में ड्यूटी कर रहे थे। बहराइच जिले के मूल निवासी कस्बा चौकी इंचार्ज बीरेंद्र बहादुर सिंह दोपहर करीब दो बजे अपनी सर्विस रिवाल्वर की सफाई कर रहे थे। इस दौरान ट्रिगर दब गया और गोली चल गई। गोली दीवार से टकराने के बाद पास में मौजूद चौकीदार छोटेलाल के पेट में जा घुसी। गोली आवाज सुनकर कोतवाली में मौजूद पुलिसकर्मी पहुंचे। आसपास के दुकानदार व अन्य लोग भी आ गए।कोतवाल को सूचना देने के बाद पुलिसकर्मी चौकीदार को मेडिकल कॉलेज कुशीनगर ले गए। इमरजेंसी में चौकीदार का इलाज करने के बाद डाक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस का दावा है कि चौकीदार खतरे से बाहर है। घायल चौकीदार के पास उसकी पत्नी संगीता देवी व अन्य परिजन मौजूद हैं। घटना के बाद कोतवाली में मौजूद पुलिसकर्मियों का होश फाख्ता है। वे घटना के बारे में कुछ भी बताने से परहेज करते रहे।दरोगा बीरेंद्र बहादुर सिंह अपनी सर्विस रिवाल्वर साफ कर रहे थे। इस दौरान गोली चल गई और चौकीदार छोटेलाल को लग गई। उसका उपचार बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पुलिस कस्टडी में चल रहा है। डाॅक्टरों ने उसे खतरे से बाहर बताया है। मामले की जांच कराई जा रही है। -सिद्धार्थ वर्मा,एएसपी कुशीनगर