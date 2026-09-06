Kushinagar News: गोरखपुर-सिवान सवारी गाड़ी का संचालन शुरू

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तमकुहीरोड। कप्तानगंज-थावे रूट पर गोरखपुर कैंट-सिवान सवारी गाड़ी का संचालन शनिवार से शुरू हो गया। गोरखपुर कैंट से उन्नौला के बीच होने वाले पैच दोहरीकरण एवं कमिशनिंग को लेकर ट्रेन को चार सितंबर तक निरस्त किया गया था। पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से ट्रेनों का संचालन संरचना में सुदृढ़ीकरण को लेकर गोरखपुर-पनियहवा खंड पर गोरखपुर-उन्नौला के बीच 7.64 किमी में पैच दोहरीकरण व कमिशनिंग का कार्य चल रहा था। तमकुहीरोड, तरयासुजान, तीनफेड़ीया, जलालपुर के रास्ते सिवान तक की यात्रा करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ गई थी। गोरखपुर कैंट और उन्नौला के बीच कार्य पूरा होने के बाद ट्रेन का संचालन शनिवार से पुनः शुरू कर दिया गया। क्षेत्र के अशोक कुमार वर्मा, अनुज सोनी, प्रभात मिश्र, मनीष रौनियार आदि ने कहा कि इस ट्रेन का परिचालन शुरू होने से यात्रियों को राहत मिली है। संवाद