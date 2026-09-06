Kushinagar News: शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की दी हिदायत

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खड्डा संवाद के अनुसार, डीएम महेंद्र सिंह तंवर और एएसपी सिद्धार्थ वर्मा के सामने राजस्व विभाग के 18, पुलिस के 09, पुलिस एवं राजस्व संयुक्त श्रेणी के चार, विकास विभाग के सात व अन्य दूसरे विभागों के 24 मामले आए। उनमें सात का निस्तारण किया गया।

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पडरौना। तहसील सभागारों में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। डीएम और एएसपी ने खड्डा में 62 लोगों की शिकायतें सुनीं। सात मामले निस्तारित कर शेष संबंधित विभागों को भेज दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर शिकायतों का निस्तारण के निर्देश दिए। लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।