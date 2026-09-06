फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Swine flu alert, no testing available

Kushinagar News: स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट,जांच का इंतजाम नहीं

Sun, 06 Sep 2026 02:42 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:42 AM IST
विज्ञापन
Swine flu alert, no testing available
पडरौना। प्रदेश के तमाम जिलों में मिल रहे स्वाइन फ्लू (एच एन 1) के मरीजों को बाद स्वास्थ्य महकमे ने सतर्कता बढ़ा दी है लेकिन जांच का इंतजाम नहीं हो पाया है। मेडिकल कॉलेज में जांच की जानी है लेकिन किट उपलब्ध नहीं कराई गई है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि इससे निपटने के लिए सभी सीएचसी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों मेें आइसोलेशन वार्ड बना दिए गए हैं। ओपीडी में आने वाले संभावित मरीजों की सूची शासन को भेजी जा रही है। जिले में कहीं भी स्वाइन फ्लू जांच की सुविधा नहीं है। डाॅक्टर लक्षणों के आधार पर इलाज कर रहे हैं।
विज्ञापन

मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन, ईएनटी और पीडियाट्रिक्स विभाग में रोजाना 500 से 650 मरीज पहुंच रहे हैं। करीब 40-45 फीसदी मरीज सर्दी, जुकाम, तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण वाले मिल रहे हैं। इलाज के साथ ऐसे मरीजों की सूची भी तैयार की जा रही है लेकिन किट उपलब्ध नहीं होने से स्वाइन फ्लू की जांच नहीं हो पा रही है। यही हाल सीएचसी व पीएचसी का भी हैं। लक्षण के मुताबिक मरीजों का इलाज किया जा रहा है।
विज्ञापन

0
मेडिकल कॉलेज में संभावित लक्षण वाले मरीजों की सूची बनाई जा रही है। जांच किट की उपलब्धता और जल्द जांच शुरू कराने के लिए विभागीय स्तर पर प्रयास किया जा रहा है।किट उपलब्ध होते ही जांच शुरू हो जाएगी। 10 बेड के आइसोलेशन वार्ड में डेंगू सहित वायरल से संबंधित गंभीर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। -डॉ. दिलीप कुमार, सीएमएस, मेडिकल कॉलेज, कुशीनगर
विज्ञापन
विज्ञापन

0
स्वाइन फ्लू के प्रमुख लक्षण:-
-अचानक तेज बुखार और ठंड लगना।
-लगातार खांसी और गले में खरास।
-सिरदर्द, मांसपेशियों और शरीर में तेज दर्द।
-सांस फूलना और सांस लेने में तकलीफ।
00000
...जब मोबाइल की रोशनी बनी सहारा
पडरौना। मेडिकल कॉलेज कुशीनगर में शनिवार को इलाज कराने के लिए आए मरीज और तीमारदार मोबाइल की रोशनी में भटकते रहे। इसकी वजह हर दो मिनट पर बिजली का गगुल होना रहा। मरीज और तीमारदारों को दवा वितरण काउंटर से लेकर पैथोलॉजी तक मोबाइल की रोशनी का सहारा लेना पड़ा। इस कुप्रबंधन के चलते पुरानी बिल्डिंग की गैलरी से जांच और दवा के लिए अंधेरे से होकर मरीज व तीमारदार आवाजाही करते रहे लेकिन जिम्मेदार बेपरवाह थे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed