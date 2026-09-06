Kushinagar News: स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट,जांच का इंतजाम नहीं

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मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन, ईएनटी और पीडियाट्रिक्स विभाग में रोजाना 500 से 650 मरीज पहुंच रहे हैं। करीब 40-45 फीसदी मरीज सर्दी, जुकाम, तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण वाले मिल रहे हैं। इलाज के साथ ऐसे मरीजों की सूची भी तैयार की जा रही है लेकिन किट उपलब्ध नहीं होने से स्वाइन फ्लू की जांच नहीं हो पा रही है। यही हाल सीएचसी व पीएचसी का भी हैं। लक्षण के मुताबिक मरीजों का इलाज किया जा रहा है।मेडिकल कॉलेज में संभावित लक्षण वाले मरीजों की सूची बनाई जा रही है। जांच किट की उपलब्धता और जल्द जांच शुरू कराने के लिए विभागीय स्तर पर प्रयास किया जा रहा है।किट उपलब्ध होते ही जांच शुरू हो जाएगी। 10 बेड के आइसोलेशन वार्ड में डेंगू सहित वायरल से संबंधित गंभीर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। -डॉ. दिलीप कुमार, सीएमएस, मेडिकल कॉलेज, कुशीनगरस्वाइन फ्लू के प्रमुख लक्षण:--अचानक तेज बुखार और ठंड लगना।-लगातार खांसी और गले में खरास।-सिरदर्द, मांसपेशियों और शरीर में तेज दर्द।-सांस फूलना और सांस लेने में तकलीफ।00000...जब मोबाइल की रोशनी बनी सहारापडरौना। मेडिकल कॉलेज कुशीनगर में शनिवार को इलाज कराने के लिए आए मरीज और तीमारदार मोबाइल की रोशनी में भटकते रहे। इसकी वजह हर दो मिनट पर बिजली का गगुल होना रहा। मरीज और तीमारदारों को दवा वितरण काउंटर से लेकर पैथोलॉजी तक मोबाइल की रोशनी का सहारा लेना पड़ा। इस कुप्रबंधन के चलते पुरानी बिल्डिंग की गैलरी से जांच और दवा के लिए अंधेरे से होकर मरीज व तीमारदार आवाजाही करते रहे लेकिन जिम्मेदार बेपरवाह थे। संवाद